DATAT më të rëndësishme të muajit maj, cilat shenja të zodiakut përfitojnë më shumë?

Maj 2025 vjen si një moment kyç astrologjik, ku forcat kozmike bashkohen për të sjellë transformim dhe rigjallërim. Pranvera është në kulmin e saj, dhe me të, edhe mundësitë për ndryshim, zhvillim personal dhe vendime që mund të na formësojnë të ardhmen. Ky muaj karakterizohet nga lëvizje të rëndësishme planetare që prekin jo vetëm atmosferën e përgjithshme, por edhe rrugët personale të secilës shenjë. Pikat kryesore astrologjike të majit:

1 Maj: Afërdita bashkohet me Neptunin në Dash; nxit ëndrrat, krijimtarinë dhe lidhjet shpirtërore.

4 Maj: Hëna në Luan sjell energji krijuese dhe vetëbesim. Po atë ditë, Plutoni kthehet në prapavijë në Ujor, kohë për rishikim të strukturave të fuqisë.

5-6 Maj: Mërkuri takon Jupiterin te Binjakët dhe Afërditën me Plutonin; sjell përmirësim në komunikim dhe mundësi për transformim në marrëdhënie e financa.

10-12 Maj: Mërkuri hyn në Dem, por më pas krijon tension me Plutonin, ndërkohë që hëna e plotë në Akrep nxjerr në pah të vërteta emocionale.

17-18 Maj: Dielli bashkohet me Uranin; ndryshime të papritura mund të ndodhin. Mërkuri përplaset me Marsin; sjell tension mes praktikës dhe vetëshprehjes.

20-22 Maj: Dielli hyn te Binjakët ndërkohë që Afërditë-Mars krijojnë pasion dhe krijimtari. Dielli me Neptunin sjellin intuitë të thellë.

24 Maj: Saturni hyn në Dash për herë të parë që nga 1999-a. Ndryshime në mënyrën si e përballojmë përgjegjësinë dhe veprimin do të vijnë.

25-30 Maj: Mërkuri në shtëpinë e vet (Binjakët), bashkëvepron me Saturnin, Neptunin dhe Plutonin; ide të mëdha dhe zgjidhje transformuese priten. Dielli bashkohet me Mërkurin, ky do të jetë një moment ndriçimi dhe qartësie mendore.