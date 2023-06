Cilat janë shenjat më me fat, parashikimi i horoskopit për muajin korrik

Jorgo Kulla ka bërë parashikimin e horoskopit për muajin Korrik.

Ai tha se Korriku është një muaj që sjell debate dhe ndryshime madhore. Duhet pasur vëmendje e madhe në lidhje me pasuritë. Shenjat më me fat për këtë muaj janë Shigjetari, Ujori dhe Gaforrja.

Dashi

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Të ketë kujdes me çështjet jo të brendshme. Nga data 7-18 duhet të jenë të vëmendshëm për një arsye, gjërat që kanë ndodhur në mars të vitit 2022 dalin tani. Është një moment I vështirë. Kujdes bisedat sekrete. Moment pozitiv me çështjet financiare por të kenë kujdes me shpenzimet.

Demi

Kokëfortësia dhe drejtësia e Demit do të ketë mundësi që çdo gjë të shkojë në vendin e vet. U është bërë padrejtësi në pasuri të paluajtshme. Ky muaj ka të bëjë me skandalet e pasurive të paluajtshme. Në lidhje me dashurinë, demët janë pak fajtorë sepse e kanë lënë pas dore .

Binjakët

Saktësia, rëndësia, mundësitë janë të parat për këtë shenjë. Do kenë ndryshim pune të frytshme dhe pozitive.

Mund të kenë një njohjes pas datës 15.

Gaforrja

Kanë rritje ekonomike. Do bëjnë lëvizje të papritura. Do të mbyllin disa gjëra me rëndësi. Në dashuri vendosin vet.

Luani

Mund të themi se do të mbizotëroj në shumë aspekte. Do të shesin një pasuri të tyre. Fuqia e mendjes është shumë e madhe. Duhet të kenë pak kujdes në dashuri.

Virgjëresha

Stabilizon çështjet ekonomike financiare. Duhet të kenë kujdes me kreditë. Në çështjet që kanë të bëjnë me disa biseda që kanë pasur dikur do i mbylli. Nëse do kenë lidhje me peshqit do shkojnë deri në martesë.

Peshorja

Në këtë periudhë duhet të bëjë kujdes me punët e tyre dhe me çështjet ligjore që nuk janë zgjidhur akoma. Njohjet kthehen në lidhje serioze e martesë. Është një lidhje që do zgjasë.

Akrepi

Do të merren me punën e tyre, do të shesin një biznes. Akrepët flasin me sy e jo me fjalë. Ata kuptojnë se çfarë ti do të thuash. Ndryshimet që do të bëjnë tani është një mundësi shumë e madhe për ta. Do të kenë stabilizim në dashuri.

Shigjetari

Është një moment shumë i mirë për ekonominë. Kanë të bëjnë me dashuri. Është muaji i mbarë për shigjetarin. Kanë xhentilesën. Në dashuri shkojnë me dem, luanët, dhe gaforret.

Bricjapi

Do mbyllin probleme të vjetra. Do të zgjidhin një ngërç. Do i kërkojnë të falur ata që i kanë rënë në qafë. Do prishin para. Do kenë njohje serioze.

Ujori

Lidhet shumë me punën aktuale që ka në dorë. Mos të merren me thashetheme. Stabilizimi I punës është perfekt. Do fitojnë një gjyq. Ujorët janë shumë zemërgjerë. Ka ndikime fantastike në ekonomi. Do zgjidhin problemet që kanë pasur në lidhje.

Peshqit

Do të nisin një diçka shumë të madhe. Të kenë kujdes në kredi. Në lidhje peshq dhe virgjëreshë janë çifti perfekt.