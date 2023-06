Çupi zbardh prapaskenat: Berisha do t’i bashkohet në qeli Safet Gjicit, ju tregoj pazaret e fshehta mes tij dhe Almës

Gazetari dhe analisti Frrok Çupi, ka dal me deklaratën e fortë për ish-kryeministrin Sali Berisha. Dje, me anë të një postimi në rrjetet sociale, ai u shpreh se Berisha do t’i bashkohet në qeli ish-kryebashkiakut të Kukësit Safet Gjici.

Çupi theksoi, se Berisha ka qenë ai që e ka organizuar video-skandalin e bërë publik pak ditë më parë për të fundosur Gjicin.“Ish presidenti Berisha, një malësor pervers i nominuar si car, siç po duket e ka dirigjuar gjithë melodramën.

Ka dërguar në Kukës një grua të re të cilës i fali një foto dhe vetë zyrën e tij, i dhuroi virgjërinë e Aleksandrës, dhe me anë të asaj gruaje groposi një burrë që ndodhej në krye të pushtetit. Ish presidenti Berisha këto ditë ndodhet në të njëjtën pozitë që ndodhet vetë Safeti, madje në të njëjtën situatë që ndodhej cari në Luftën e Parë. Sa për Safetin, mund të ndodhë që Saliu ( shikoni, të dy emrat fillojnë me shkronja të përbashkëta ‘ Sa’, siç ndodhi me dy Grigorët e Rusisë), pra mund të ndodhë që edhe Saliu t’i bashkohet në qeli për veprën penale të shantazhit”, tha ai.

Çupi u shpreh se tashmë Berisha është i rrezikuar nga Basha. Sipas tij, fillimisht Basha e nxori “jashtë loje” Berishën me vendimin për ta përjashtuar nga grupi parlamentar i PD, ndërsa tani po merr PD.“Por ‘ cari’ i Tropojës ka edhe punën e madhe, jo aq me Kukësin, se me Prizrenin ku la lidhjet Lul Basha. ‘Rasputini’ i Berishës, Lul Basha, po i merr pushtetin. Më parë e hodhi në kanal me një vendim të PD për përjashtimin e Berishës, ndërsa tani po ngjitet në krye të PD-së që Berisha e kishte ndërtuar për fëmijët dhe Aleksandrën e tij. Sado që lufta të duket e ashpër që nga Moska, Ukraina, Ballkani e Tirana, në fakt kjo është një luftë me ngjyrë rozë”, tha ai.

Çupi: Turbullirat mes Kosovës e Serbisë kanë në mes Raspudinin e tyre

Ndër të tjera, Çupi deklaroi se edhe turbullirat mes Kosovës dhe Serbisë kanë në mes Raspudinin e tyre. Ai theksoi, se si serbët edhe shqiptarët e Kosovës ende e dinë marrëdhënien mes bosëve si epokë heroike, por sipas tij atje ku ka ‘ heroizëm’, ka edhe flirte të fshehta. “Shëmbëlltyra e Rasputinit është kthyer në modelin e njeriut të gjallë që luan fijet e politikës, jo vetëm në Moskë, në Minsk, në Delhi, në Tiranë e ku ta dish.

Turbullirat mes Kosovës dhe Serbisë kanë në mes Raspudinin e tyre. Një vajzë piktore që pikturoi Aleksandër Vucicin dhe Albin Kurtin duke u puthur në buzë, e kanë çuar në dyer të ferrit, po e përndjekin… Pse? Nuk ka dyshim: Pse kapi thelbin e marrëdhënies mes bosëve si dikur flirtin mes Rasputinit dhe Aleksandës. Serbë dhe shqiptarë të Kosovës ende e dinë marrëdhënien mes bosëve si epokë heroike, por në fakt është marrëdhënie perverse. Kudo ku ka ‘ heroizëm’, aty ka flirte të fshehta alias Rasputini. Edhe këndej kufirit, në tokën tonë, po ndodh e njëjta gjë.

A nuk po e ndiqni me sy të shqyer historinë e Safetit të Kukësit? Po të mos ishte histori flirti, si mes Rasputinit dhe Aleksandrës, askush nuk do të kishte shqyer sytë. Mirëpo në këtë mes është përzierë edhe “cari”, tha ai. Çupi vijoi më tej duke thënë se pak ditë më parë teksa Wagner, Grigor Prigozhin, i ishte drejtuar Moskës, Vladimir nuk foli, por foli vetëm kur Grigor u kthye për në Minsk.

Ai deklaroi se Car Nikolla u mund në Luftën e parë Botërore nga Grigor Rasputin dhe sipas tij është koincidencë që edhe emri i Prigozhin është Grigor.“E mbani mend si ndodhi para tre ditësh me Putinin?! Teksa bosi i ushtrisë së egër të Wagner, Grigor Prigozhin, i ishte drejtuar Moskës, Vladimir nuk tha asnjë fjalë. Vetëm në momentin kur Grigor u kthye për në Minsk, atëherë foli. Dhe Putin tha se iu duk sikur po përsëritej kaosi i vitit 1917. E vërteta është se grushti ‘ kundër Carit rus’ të ri nuk kishte shumë lidhje me vitin 1917 të Leninit. Vetë Putin e fshehu qëllimisht paralelen e vërtetë.

Lidhja e drejtpërdrejtë mes dy datave bëhet mes 25 qershorit 2023 me vitin 1915. Car Nikolla u mund në Luftën e parë Botërore, dhe shkaku i humbjes ishte Grigor Rasputin. Shikoni çfarë koincidencash, si Rasputin i 108 viteve më parë, ashtu edhe Prigozhin, emrin e parë e kanë të njëjtë- Grigor. Por kjo është vetëm dukja. Realiteti është më i vërtetë. Si car Nikolla edhe ‘car’ Putin ranë për arsyen e kënaqësive që u kishin falur shërbëtorët e tyre dhe vice- versa”, tha ai.

Analisti theksoi se Rasputini ishte një murg besnik dhe një ditë u gjet i vrarë dhe i hedhur në kanal. Sipas tij, Grigor Prigozhin nuk dihet në cilin kanal do të gjendet. “Rasputini, një murg ‘ besnik’ , i konsideruar si një ‘sharlatan besimesh’ dhe hokatar i familjes mbretërore, kishte hyrë thellë në atë familje saqë përmes Aleksandrës, gruaja e mbretit, e telendisi familjen. Një ditë u gjet i vrarë dhe i hedhur në kanal si pijanec. Deri më sot, Grigor Prigozhin ndodhet në kryeqytetin belarus, por nesër nuk i dihet në cilin kanal do të gjendet.

Edhe ky si Grigori i shekullit të kaluar, i kishte krijuar kënaqësi të mëdha familjes së Putin, miqve të tij të lartë. Kishte gatuar në një varkë luksoze në Dnjeper, ku kaluan net të gjata presidentë, mbretë, sheikë, aktorë e këngëtarë, hollivudianë dhe belivudianë-të gjithë miq të Putinit. Një ditë, Grigor Prigozhin i përkëdhelur nga Moska, ngriti ushtrinë e tij të formuar në sy të carit, dhe iu sul pushtetit absolut të bosit.

Teksa lufta në Ukrainë, e nisur si në Luftën e Parë, po merrte të tatëpjetën për ta mundur liderin e Moskës kuzhinieri besnik ngriti armët. Edhe kjo luftë, e Ukrainës, është një luftë Botërore, veçse nuk ka ende numër, siç kishin deri tani: E Parë, e Dytë”, tha ai.