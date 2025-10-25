Asteroidi Atira ,zbulohet se është duke iu afruar gjithnjë e më shumë Diellit
Vështirësia e zbulimit të trupave qiellorë të rrezikshëm që rrotullohen afër Tokës ose Diellit: ndërmarrje e astronomëve në Institutin Carnegie.
Ekziston një brez asteroidësh që tregon historinë e një epoke shumë të largët në Sistemin tonë Diellor, kur ai ishte një koleksion kaotik trupash shkëmborë. Ky brez asteroidësh përmban gjithashtu objekte që janë të rrezikshme për Tokën. Ato nuk ndriçohen nga Dielli, janë shumë të errëta dhe të vështira për t’u dalluar me teleskopët tradicionalë.
Shkencëtari i Institutit Carnegie për Shkencë, Scott S. Sheppard, ka zbuluar një asteroid nga grupi Atira. Këto janë objekte qiellore që rrotullohen brenda orbitës së Tokës. Ky asteroid, i quajtur 2025 SC79, është shumë afër Diellit dhe orbita e tij përputhet me atë të Venusit. Zbulimi i Sheppard ndodhi më 27 shtator 2025, falë Kamerës së Energjisë së Errët, të instaluar në teleskopin Blanco në Kili.
Karakteristikat e Asteroidit 2025 SC79 dhe Rreziku për Tokën
Le të shohim karakteristikat e llogaritura të asteroidit: SC79 ka një diametër prej afërsisht 700 metrash dhe i duhen 128 ditë për të përfunduar orbitën e tij diellore. Kjo është periudha e tretë më e shkurtër orbitale e regjistruar ndonjëherë midis asteroideve të njohura.
Shkencëtarët janë përqendruar gjithashtu në pasojat e një përplasjeje të mundshme me Tokën: e cila do të ishte katastrofike, dhe të paktën një kontinent do të pësonte dëme të rënda. Kjo ka ndodhur tashmë në të kaluarën me Chicxulub, asteroidin që shkaktoi zhdukjen e dinosaurëve. Përplasja e atij trupi qiellor la gjurmë të qarta gjeologjike dhe fragmente të materialit yjor që janë gjetur në oqeanet e thella.
Ja çfarë thanë ekspertët për SC79:
“Asteroidët më të rrezikshëm janë më të vështirët për t’u zbuluar. Shumica e kërkimeve mbi asteroidët i lokalizojnë këto objekte në errësirën e natës, ku janë më të lehta për t’u dalluar. Por asteroidët që fshihen pranë Diellit mund të vërehen vetëm në muzg, kur Dielli është gati të lindë ose të perëndojë. Nëse këta asteroide në muzg do t’i afroheshin Tokës, ato mund të përbënin një rrezik serioz përplasjeje.”
Sheppard shton: “Shumë nga asteroidët e Sistemit Diellor ndodhen në një nga dy rripat e shkëmbinjve hapësinorë, por perturbimet gravitacionale mund t’i shtyjnë disa objekte në orbita më të afërta, ku ato bëhen më të vështira për t’u dalluar. Të kuptuarit se si arritën në këto vende mund të na ndihmojë të mbrojmë planetin tonë dhe të mësojmë më shumë rreth historisë së Sistemit Diellor.”/ScienceAlert