Çaji i nxehtë në verë? Ja 5 përfitimet surprizuese që nuk i dinit
Edhe pse mund të duket e çuditshme të pini çaj të nxehtë gjatë vapës së verës, ekspertët e shëndetit dhe nutricionit theksojnë se kjo zgjedhje ka përfitime të shumta. Në shumë kultura, veçanërisht në vendet e nxehta si India dhe Maroku, çaji i nxehtë është pjesë e përditshmërisë, edhe në ditët më të nxehta të vitit. Ja pesë arsye pse mund të jetë aleati juaj më i mirë:
1. Ndihmon në rregullimin e temperaturës trupore
Kur pini çaj të nxehtë, trupi reagon duke prodhuar djersë. Kjo djersitje shtesë ndihmon në uljen e temperaturës trupore në mënyrë natyrale, duke ju bërë të ndiheni më freskët, pavarësisht se pija është e nxehtë.
2. Përmirëson tretjen
Çaji i nxehtë, sidomos ai bimor si mente, xhinxher apo kamomil, ndihmon në qetësimin e sistemit tretës, veçanërisht pas vakteve të rënda. Ai stimulon prodhimin e lëngjeve tretëse dhe lehtëson fryrjet apo shqetësimet në stomak.
3. Largon lodhjen dhe stresin
Nxehtësia gjatë verës shpesh shoqërohet me ndjesi lodhjeje, dehidrimi dhe nervozizmi. Një filxhan çaj i ngrohtë, sidomos në pasditen e vapës, ndihmon në relaksimin e trupit dhe mendjes falë përbërësve qetësues që shumë çaje përmbajnë.
4. Mban trupin të hidratuar
Pavarësisht se është i nxehtë, çaji përbëhet kryesisht nga ujë dhe është një mënyrë efektive për të qëndruar i hidratuar. Ndryshe nga pijet me sheqer ose me kafeinë të lartë, çaji bimor mund të pihet në sasi të mëdha pa efekte anësore.
5. Ka efekte detoksifikuese
Shumë lloje çaji, si ai jeshil, i bardhë apo ai me limon, ndihmojnë në pastrimin e organizmit nga toksinat. Gjatë verës, kur konsumohen më shumë ushqime të përpunuara dhe pije të gazuara, çaji i ngrohtë mund të ndihmojë në balancimin e trupit.
A duhet ta shmangim çajin e ftohtë?
Jo domosdoshmërisht. Çaji i ftohtë është freskues, por shpesh përmban sheqer të shtuar dhe aditivë që e bëjnë më pak të shëndetshëm. Nëse preferoni çaj të ftohtë, përpiquni ta përgatisni vetë në shtëpi dhe të kufizoni ëmbëlsuesit.