Protestuesit në Serbi shkatërrojnë zyrën e Vuçiç në Novi Sad, 42 policë të plagosur dhe 37 persona të arrestuar
Në Novi Sad, protestuesit hynë me forcë në ambientet e Partisë Progresive Serbe (SNS), duke thyer xhamat, dëmtuar pajisjet dhe hequr kamerat e sigurisë. Ndërkohë, në Beogradin e Ri, një grup i vogël protestuesish hodhën fishekzjarre ndaj ambienteve të SNS-së dhe ndezën konteinerë. Policia ndërhyri me gaz lotsjellës për të shpërndarë turmat.
Përleshje të mëdha u regjistruan edhe përpara Shtabit të Përgjithshëm në Beograd, ku protestuesit u përplasën me forcat policore. Në rrugën Birčaninova, mbështetës të SNS dhe demonstrues përdorën mjete piroteknike kundër policisë.
Në Nish, protestuesit mblodhën para ndërtesës së bashkisë dhe qëlluan me vezë efektivët që kishin krijuar kordon policie, ndërsa brohorisnin “Arrestoni Vuçiçin”.
Ministri i Brendshëm, Ivica Daçiç, raportoi se 42 policë janë plagosur, shumica në Beograd, dhe 37 persona janë arrestuar. “Hedhje gurësh, fyerje, goditje me shufra dhe shkopinj… Policia u detyrua të përdorte mjete për vetëmbrojtje. Ky nuk është vetëm sulm ndaj policisë, por edhe ndaj shtetit,” tha Daçiç. Ndër të plagosurit është edhe deputeti i Partisë Socialdemokrate Serbe (SSP), Peđa Mitroviç, i cili sipas partisë u sulmua nga një person i lidhur me SNS.
Presidenti Aleksandar Vuçiç paralajmëroi “reforma të mëdha” dhe theksoi se sundimi i ligjit do të vihet në zbatim, duke premtuar ndëshkime për të gjithë ata që morën pjesë në aktet e dhunshme.