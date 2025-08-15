LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Pse më shikon”/ Si nisi sherri që përfundoi me vrasjen e 14-vjeçarit në Maliq

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 09:26
Aktualitet

“Pse më shikon”/ Si nisi sherri që përfundoi me

Një ngjarje e rëndë tronditi dje Maliqin dhe opinionin publik: një 14-vjeçar humbi jetën si pasojë e plagëve të marra nga thika gjatë një sherri me bashkëmoshatarin e tij.

Sipas të dhënave të policisë, ngjarja ndodhi në një lokal në fshatin Pirg, ku të dy të miturit u takuan rastësisht. Fillimisht nisën të flisnin, por debati degjeneroi me fjalë të ashpra dhe më pas u kalua në përdorimin e armëve të ftohta.

Konflikti midis dy 14-vjeçarëve kishte nisur rreth një vit më parë, ndërsa takimi i rastësishëm i djeshëm u ndez nga një fjalë e thjeshtë: “pse më shikon”. Ky moment shpërtheu përleshjen që përfundoi tragjikisht me vdekjen e njërit prej tyre.

Të miturit ishin të shoqëruar nga shokët e tyre, të cilët, sipas hetimeve, tentuan të pengonin zbulimin e së vërtetës. Policia arrestoi gjithsej tetë persona: autorin 14-vjeçar të dyshuar për “vrasje me dashje” dhe “drejtim të automjetit në mënyrë të parregullt”, babanë dhe xhaxhanë e tij që fshehën mjetin prerës (thikën), katër të mitur të pranishëm gjatë konfliktit dhe një 34-vjeçar që tentoi të largohej në të njëjtin automjet me autorin.

Gjithashtu, u sekuestruan thika, automjeti me të cilin tentuan të largoheshin dy shtetasit dhe pesë celularë. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion