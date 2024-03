Zarf i zi në Big Brother, Egla Ceno përjashtohet LIVE nga reality show

Egla Ceno u njoftua live qe te largohet nga shtepia e Big Brother.

Ngjarja ndodhi rreth ores 13.45 te se dieles.

Ka qene nje zarf i zi qe ka mberritur ne shtepi te cilin e lexoi Julian Deda.

Ai lajmeroi vendimin e marre per dnerprerjen e gares nga Egla dhe daljen e saj jashte shtepise.

Po keshtu, ne zarf, lajmerohej edhe nderprerja e televotimit te anoncuar te shtunen.

Nga ana tjeter, Egla Ceno foli pas ketij vendimi.

"Une jam Egla, do takohemi jashte, nuk pendohem per asgje, jam argetuar dhe kenaqur ketu, do keni provokime te gjithe, por mos bini pre e tyre", tha Egla.

Sipas njoftimit, vendimi per perjashtimin e saj, ka ardhur pas perplasjeve qe vijuan nga tensionet mes Egla Cenos, Meritonit dhe Ilnises.