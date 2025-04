Ylli Limani i del në mbështetje Gjestit: Rrugën drejt suksesit s’ta ndal askush!

Pas incidentit të bujshëm në “Big Brother VIP Albania”, ku Gjesti u godit fizikisht nga Joz Marku, reagimet publike në mbështetje të tij nuk kanë munguar. Së fundmi, edhe këngëtari i njohur Ylli Limani i ka dalë në krah Gjestit me një mesazh të fuqishëm në rrjete sociale.

Në një postim në InstaStory, Ylli ndau një foto të Gjestit nga shtëpia e BBVA dhe shkroi:

“Rrugën drejt sukseseve të mëdha nuk munet me nal kërkush edhe kurgjo. Me ty @gjesst”, duke e shoqëruar me një zemër të kuqe.

“Rrugën drejt sukseseve të mëdha nuk munet me nal kërkush edhe kurgjo. Me ty @gjesst”, duke e shoqëruar me një zemër të kuqe.