"Xhaxhi Elon nga ferri, njeriu më i bezdisshëm", ekipi i Trumpit shpërthen kundër miliarderit

Në një raport kryesor, revista amerikane Rolling Stone përshkruan në detaje se si Elon Musk, zyrtarisht një “punonjës special i qeverisë”, mori rolet kryesore në administratën amerikane.

Nëpërmjet një zyre të njohur si DOGE (Departamenti i Efiçencës së Qeverisë), Musk zbatoi pushime masive nga puna, ristrukturoi agjencitë dhe, sipas pretendimeve të Rolling Stone, krijoi një sistem në të cilin interesat e tij të biznesit ndikojnë drejtpërdrejt në vendimmarrjen e qeverisë.

“Njeriu më irritues me të cilin kam punuar ndonjëherë”

Mirëpo, disa zyrtarë të lartë të administratës Trump, sipas Rolling Stone, janë shprehur të pakënaqur me sjelljen dhe stilin e komunikimit të Musk.

“Unë kam qenë në të njëjtën dhomë me Elon. Ai gjithmonë përpiqet të jetë qesharak. Dhe nuk është. Aspak”, tha një zyrtar i lartë, duke shtuar: “Personi më i bezdisshëm me të cilin kam punuar ndonjëherë. Dhe nuk e them lehtë.”

Sipas tre burimeve të Shtëpisë së Bardhë, as Sekretari i Shtetit Marco Rubio nuk e fsheh pakënaqësinë e tij me Musk, ndërkohë që punonjësit e Departamentit të Shtetit e quajnë atë “Xhaxha Elon nga ferri”.

Ndërkohë, disa burime të administratës pohojnë se disa anëtarë të ekipit u larguan nga takimet nën dyshimin se Musk ishte nën ndikimin e drogës.

Sipas Rolling Stone, ideja e testimit të detyrueshëm u përhap edhe brenda ekipit, edhe pse ishte Musk ai që propozoi publikisht testimin e të gjithë punonjësve të qeverisë.

Bëhet e ditur se në CPAC (konferencën politike konservatore në SHBA) në shkurt, Musk u shfaq me syze dielli brenda, duke mbajtur një sharrë elektrike dhe duke i thënë turmës “Unë jam bërë një meme”.

Rolling Stone raporton se njerëzit e afërt me Musk kanë shprehur shqetësimin për përdorimin e supozuar të tij të drogave si LSD, kokaina, ekstazia dhe kërpudhat halucinogjene.

Musk ka mohuar pretendimet, por ka konfirmuar se ai përdor ketaminë, një ilaç që përdoret si anestetik, por gjithashtu ka veti psikoaktive.

Avokati i tij tha se Musk “rregullisht i nënshtrohet testimit në SpaceX”.

Ai gjithashtu ka bërë pretendime se sistemet shëndetësore si Medicare dhe Medicaid po humbasin qindra miliarda dollarë për emigrantët e paligjshëm, megjithëse as ai dhe as DOGE nuk kanë ofruar prova.

Ndryshe, Rolling Stone raporton se ndërsa Musk po shkurtonte buxhetet e agjencive, ai po nënshkruante gjithashtu marrëveshje të reja për kompanitë e tij si SpaceX dhe Starlink.

Për shembull, Administrata Federale e Aviacionit (FAA) filloi të përdorte Starlink për kontrollin e trafikut ajror, edhe pse Musk e prezantoi publikisht atë si një donacion.

DOGE, sipas Pentagonit, ka marrë në pyetje punonjësit e Departamentit të Mbrojtjes në lidhje me një projekt të mbrojtjes hapësinore të njohur si Golden Dome, duke ngritur shqetësime mes disave se bashkëpunëtorët e Musk kanë akses në informacione të klasifikuara.

Edhe pse funksioni i tij zyrtar si “punonjës special” ligjërisht mund të zgjasë vetëm 130 ditë në vit, Rolling Stone arrin në përfundimin se efektet e punës së tij në administratë do të zgjasin dukshëm më gjatë.