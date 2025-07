Xheneta “thumbon” Eglin pas performancës me flamurin shqiptar: Përdorni gjithçka veç talentin

Një reagim ka ardhur nga Xhenneta në rrjete sociale, ku duket se ka hedhur një kunjë të drejtpërdrejtë ndaj Egli Takos. Kjo e fundit u ngjit së fundmi në skenë me flamurin shqiptar mbi supe, gjatë një koncerti ku mesazhet patriotike dominuan performancën e saj.

“Flamura n’qafë, njerëz me nevojë n’story, e koncertet plot ‘dashni’ për famë. Kur i shkelin flamurin – heshtje. Kur dikush ka nevojë pa kamera – s’u gjeni kërkah,” shkruan Xheneta, duke lënë të kuptohet se e konsideron këtë gjest më shumë si një veprim për klikime sesa si shprehje e vërtetë patriotizmi.

Ajo vijon më tej duke krahasuar artistët shqiptarë me ata amerikanë: “Cilin artist në Amerikë e sheh me flamur në dorë në çdo koncert? Asnjë. Sepse ata e kanë patriotizmin n’zemer, jo n’story. Ata bien n’sy me sukses, jo me folklor për klikime".

Në përfundim, ajo lëshon një kritikë të fortë: “Përdorni gjithçka veç talentin – edhe njerëzit, edhe kombin. Të paftyrë me internet.”