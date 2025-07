“Jam mërzit, u bë 6 rrugë rresht që s’ecin”- Tonelata kokainë nga Amerika Latine drejt Evropës, zbardhen bisedat e Plaurent Dervishaj në SkyEccA

Janë zbardhur bisedat në SkyEcc mes Plaurent Dervishaj, pjesë e një grupi kriminal që trafikonte kokainë nga Amerika Latine drejt vendeve te BE dhe Britanisë së Madhe, me një përdorues tjetër të aplikacionit të koduar.

Në biseda e datës 30 prill 2020, Plaurent Dervishaj i shpreh shqetësimin bashkëbiseduesit lidhur me kapjen e tonelatave drogë me origjinë nga Ekuadori.

“Jam mërzit, u bë 6 rrugë rresht që s’ecin”, i drejtohet Dervishaj bashkëbiseduesit të tij, duke theksuar se droga ishte vendosur në paleta drush.

“Po u kapen 4 ton dy ditë para e i futen gjithë anijet ne skaner”, shton ai, teksa shprehet se çdo gjë ishtë në rregull, por kanë “fat leshi”.

Gjithashtu Plaurent Dervishaj i kërkon bashkëbiseduesit të tij nëse e kishte të mundur që të bënte kalimin e një sasie prej 188 çantash me lëndë narkotike kokainë nga Santa Marta, Kolumbi për në Anwers, dhe nëse e merrte përsipër do i jepte kontaktin që të diskutonin për detajet. Nga bisedat, sipas hetimeve të SPAK, rezulton se Dervishaj kishte bashkëpunëtorë në brendësi të portit që do t’i ndihmonin për nxjerrjen e ngarkesës së lëndës narkotike.

Ai i siguron bashkëbiseduesit se personat me të cilët ka krijuar kontakte ishin seriozë në punë dhe për këtë shkak nuk dëshiron që t’i humbiste duke dalë garant për ta. Dervishaj i dërgon dhe kontaktin e aplikacionit të platformës së enkriptuar SkyEcc, ku rezulton i hetuari tjetër Artur Hoxhosnani.

Pjesë nga biseda:

Plaurent Dervishaj: Nga Santa Marta bohet gjo

Plaurent Dervishaj: Per ne Anders

Plaurent Dervishaj: Me canta

Plaurent Dervishaj: 188

Plaurent Dervishaj: Po

Plaurent Dervishaj: Esht super i fort ky vlla

Plaurent Dervishaj: Po qe se ja mer menja te jap kontaktin qe te sqaroheni,

Plaurent Dervishaj: per me mir

Plaurent Dervishaj: Me puntor mrena vila

Plaurent Dervishaj: Ok ja se do ta coj tani

Plaurent Dervishaj: Me puntor dhe sikyriti

Plaurent Dervishaj: Vlla ktu rri pa merak

Plaurent Dervishaj: Kto jan serioz ne pun e sdu ti hum

Plaurent Dervishaj: Jan shum te sakt

Plaurent Dervishaj: Ktu garantoj un

Plaurent Dervishaj: Ok

Plaurent Dervishaj: Si je po mërzit pak mu kap nji punë ka dy dit

Plaurent Dervishaj: U bon 6 rrugë rresht qe nuk ecin

Plaurent Dervishaj: Osh bo keq s’po merret vesh

Plaurent Dervishaj: Ekuador

Plaurent Dervishaj: Me paleta drush

Plaurent Dervishaj: Po u kapen 4 ton dy dit para e i futen gjithë anijet ne skaner

Plaurent Dervishaj: Po do çdo ishte ok po fat leshi

Plaurent Dervishaj: Vlla kryesori eshtë në burg në Spanjë

Plaurent Dervishaj: Qe na u vonu puna qe se nisem

Plaurent Dervishaj: Mu kap ajo qe te thash ne belgjik 811 Cop

Plaurent Dervishaj: Ka me shum se nji muaj vlla e kisha me firmë me firmë

Plaurent Dervishaj: Me paletë druri./panorama