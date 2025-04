Xheneta nuk heq dorë nga Gjesti, thumbon lidhjen e tij me Eglin: E do fama, por një javë do zgjasë!

Mbrëmjen e së shtunës, teksa e gjithë vëmendja ishte përqendruar në finalen e madhe të Big Brother VIP Albania, Xheneta, ka publikuar një video thumbuese në InstaStory.

Në video, ajo shfaqet në shoqërinë e Brikendës, ish-banore e edicionit të dytë të BBVK, dhe në sfond dëgjohet qartë transmetimi live i finales së BBVIP Albania, ndërkohë që dyshja nuk hezitojnë të hedhin thumba ndaj Eglit dhe Gjestit.

Xheneta e nis me një batutë: “O njerëz, më çift jemi unë edhe Brikenda, se do, do”, duke ironizuar lidhjen që u formua brenda shtëpisë mes Eglit dhe Gjestit.

Brikenda vazhdon me të njëjtin ton thumbues: “Do, do që e kanë natën e fundit bashkë, edhe më kurrë s’do të shihen, as për kafe.”

Xheneta ndërhyn: “Nejse, një muaj duhet…”

Dhe Brikenda i përgjigjet: “Duhet, kështu e do loja.”

“E do publiku, e do fama”, shton sërish Xheneta me ironi.

Për të kompletuar bisedën, Brikenda hamendëson me humor: “Një javë do zgjasë…”, ndërsa në Xheneta pyet me ironi: “E pse po qan?”.

Brikenda përgjigjet në stilin e saj: “Po emocionohem se nata e fundit, s’e sheh ajo me sy më…”