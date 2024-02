VIDEO/ U nda nga jeta 2 muaj më parë, Ingrid Gjoni kujton të motrën me momentet më të bukura

Rreth 2 muaj pas humbjes së motrës, këngëtarja Ingrid Gjoni ka ndarë një video me momentet më të bukura me të.

Nga ditëlindja te udhëtimet me të, këto pamje tregojnë qartë shpirtin e bukur të Ildës.

“Përgjithmonë”, shkruan Ingrid Gjoni krah kujtimeve.

View this post on Instagram A post shared by Ingrit Gjoni (@ingritgjoniii)

Ilda Gjoni, nënë e tre fëmijëve u nda nga jeta në 25 dhjetor si pasojë e një sëmundje të rëndë. Marrëdhënia e Ildës me dy motrat e saj, Inisin dhe Ingridin ka qenë më shumë se speciale. Motrat kishin zgjedhur të jetonin shumë pranë njëra tjetrës, në një lagje.