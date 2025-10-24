VIDEO/ Njihuni me motrën YLL të Grida Dumës
Moderatorja e “Top Story”, Grida Duma, ka mahnitur publikun me një paraqitje të rrallë jashtë studios televizive, duke u shfaqur së bashku me motrën e saj, Geris Duma, gjatë një podcast-i.
Grida Duma, e njohur për elegancën dhe karizmën e saj, ishte e pranishme në eventin artistik kushtuar Tefta Tashko Koços, “Kënga ime ndaj nat’herë”. Ajo vlerësoi lart autoren e projektit, Balina Bodinaku, për ndërthurjen mjeshtërore të historisë, muzikës dhe ndjenjës patriotike.
Megjithatë, në këtë dalje publike, vëmendjen e madhe e mori edhe motra e saj, Geris Duma. Geris, e cila tërhoqi sytë me natyrshmërinë dhe bukurinë e saj të veçantë, dëshmoi se finesa dhe eleganca janë pjesë e pandarë e familjes Duma.
Grida e përmbylli mbrëmjen duke shprehur emocionin e saj të thellë: “E ndoqa me shijen e pashtershme e të pasurit time motër”, duke bërë një rekomandim të fortë për ta ndjekur këtë performancë. Kjo shfaqje e dy motrave solli në skenë kulturën, ndjeshmërinë dhe elegancën e tyre.
View this post on Instagram