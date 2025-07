“Unë thashë ‘Po’” – Blero Muharremi pranë martesës së tretë pas dy ndarjeve?!

Këngëtari i njohur kosovar, Blero Muharremi, duket se po kalon një moment të rëndësishëm në jetën personale. Së fundmi, ai ndau në Instagram një screenshot nga biseda me të dashurën e tij misterioze, ku ajo i shpreh dashurinë dhe dëshirën për të martuar së bashku.

Partnerja i shkruan: “Më mungon shumë dhe dua të martohem me ty”, ndërsa më tej shton: “Unë thashë PO, pa më pyetur hiç”, që ngjall dyshime për një fejesë apo martesë të afërt.

Edhe pse identiteti i saj mbetet sekret, fansat janë të bindur se Blero po nis një kapitull të ri në jetën e tij emocionale.

Kujtojmë se Blero ka pasur dy martesa që përfunduan me ndarje, dhe në një intervistë të mëparshme, kur u pyet nëse do të rikthehej me ndonjërën nga ish-partneret e tij — Teutën, Afronën apo ish-partneren misterioze që ai e quante “bebi” — ai u përgjigj se zgjedhja e tij imagjinare do të ishte Teuta Krasniqi, për shkak të lidhjes së veçantë që kanë për shkak të vajzës që kanë së bashku.

Ky moment i ri tregon se Blero është gati të nisë një faqe të re, ndoshta edhe me martesë të tretë, duke lënë pas sfidat e së kaluarës.