“Thashë ‘ky nuk paska vetëm muskuj'”, Ilnisa tregon pse ra në dashuri me Meritonin

E ftuar në emisionin “Big Brother Radio”, në TAR, ish-banorja e këtij edicioni Ilnisa Agolli, u shpreh në lidhje me eksperiencën e saj tre mujore brenda këtij formati.

Edhe pse ishte shumë afër finales, ajo bëri një analizë të lojës së banorëve dhe për të dhënë mendimin e saj për video-t më të spikatura gjatë 24 orëve të fundit në shtëpinë e BBV.

Si ka qenë kjo eksperiencë për të? Në fillim u pa se ajo ishte shumë luftarake dhe krijonte situata në shtëpi, ndërsa nga fundi pamë një Ilnisa më të butë? Përse erdhi kjo?

“Më pas thashë mos po keqkuptohem më gjerë. Çfarë po bëj? Brenda një eksperimenti të tillë fillon të ndërtosh një eksperiment tjetër analizash me mendjen tënde. Dhe unë jam një natyrë që i kam qejf këto analiza dhe vras mendjen. Pra, unë aty u prezantova me përmbajtjen që kisha, me qëllimet që kisha, me këtë natyrën jo të ngurtë. Pra, unë u dashurova dhe nuk është e lehtë e izoluar.”

Kur ka qenë momenti kur ajo është dashuruar me Meritonin, pasi Eni më parë në emision ngriti hipoteza se ka qenë momenti kur ajo po qante në pishinë gjatë ditëve të para? A është kjo e vërtetë?

“Shiko sesi ishte puna. Ai e ke parasysh një djalë i bukur, me një fizik të këndshëm që unë në jetën time të përditshme i kam bërë skip. Pra, nëse jam lidhur me diçka ka qenë gjithmonë truri. Dhe nëse kishte një pyetje që mu bë përpara se të futesha, nëse do të krijoja një lidhje në Big Brother, unë stepesha dhe thoja ‘Si ka mundësi që bëjnë të tilla pyetje?’.

Pastaj thoja ‘Përse më pyesin mua?’ duke ditur parasysh se çfarë natyre kam. Pastaj më solli ujë, më fshiu ato lotët dhe kur më foli thashë ‘Prit njëherë se ky nuk paska vetëm muskuj’. Ai ishte i pari. Nuk e di. Ndodhi pastaj.”