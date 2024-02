“Të erdhi keq që nuk e takove motrën e Bardhit?”/ Sara habit me përgjigjen

Këngëtari i njohur, Bardhi, është surprizuar mbrëmjen e djeshme nga motra e tij. Afërdita hyri në shtëpinë e “Big Brother VIP 3” ku i dha disa këshilla të vëllait si dhe nuk pranoi që të takonte të dashurën e tij, Sara.

Mëngjesin e kësaj të mërkure, Ilnisa e ka pyetur Sarën nëse është ndjerë keq që nuk e takoi motrën e Bardhit. Ajo u përgjigj “jo” pasi e priste një gjë të tillë.

Sara shtoi gjithashtu se kjo gjë nuk e shqetëson shumë sepse me kalimin e kohës do të tregojë se kush është në të vërtetë, dhe familjarët e partnerit të saj do ta njohin atë kur të jetë jashtë BBVIP.

“A je gati të nisësh një marrëdhënie serioze me Bardhin?” e pyeti Ilnisa banoren, ndërsa ajo tregoi se dëshiron që ta vazhdojë lidhjen me Bardhin edhe jashtë shtëpisë, sepse nëse nuk do të kishte pasur këto qëllime s’do të ishte lidhur me të.

Pjesë nga biseda:

Ilnisa: Të erdhi keq që nuk takove motrën e Bardhit?

Sara: Jo, e prisja sepse e nuhas se çfarë figure kam jashtë

Ilnisa: Kjo të shqetëson më shumë ë?

Sara: Jo, sepse nëse më jep Zoti dhe publiku kohë do e kuptojnë

Ilnisa: Deri se të zbardhet situata dhe Sara

Sara: Ndërsa për familjarët e tij, jashtë këtyre mureve jam në lojë. Ndërsa këtu jam e vetëdijshme se lojën e kam futur në shumë veprime të miat

Ilnisa: A je gati të nisësh një marrëdhënie serioze me Bardhin?

Sara: Nuk do e kisha nisur fare nëse nuk do ta kisha atë mendje