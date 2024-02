4-vjeçarja ndërroi jetë pasi u dhunua/ Nëna: Vdiq në 8 të mëngjesit, na lajmëruan në darkë

Të tjera detaje janë zbarhdur në lidhje me ngjarjne e rëndë të ndodhur në Gjakovë, ku një 4-vjeçare ndërroi jetë pasi u dhunua nga dy të mitur.

Nëna e saj ka ngritur akuza ndaj stafit mjekësor për neglizhencë, pasi sipas saj, autoambulanca nuk i ka lejuar prindwrit tw ndiqnin nga pas vajzwn, kur ajo u nis për mjekim në Prishtinë. Ajo shton se kur e mitura ndërroi jetë, asnjë nga stafi mjekësor nuk e informoi.

“Autoambulanca ka ikur, nuk na ka marrë me vete, ne i thoshim na merr me vete, nuk më kanë marrë. Më thanë, jo nuk bën me ardhë me ne. Që vajza na vdekur e kemi marrë vesh në telefona, nuk na kanë treguar. Përmes Facebookut e kanë qitë, as nuk e kam ditur”, tha ajo për mediat në Kosovë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ajo tregoi se vajza ka ndërruar jetë në mëngjes ndërsa lajmin e kanë marrë vesh gjatë mbrëmjes nga fqinjët në lagje, ku shtoi se spitali e kishte numrin e telefonit dhe nuk e kanë lajmëruar.

“Ne nuk kemi ditur asgjë, vajza më ka ndërruar jetë në tetë të mëngjesit, dhe dikur në aksham kur po e shohim se krejt lagjja erdhën te dera. Unë thash çfarë ndodhi, kur po hynë këta po na tregojnë që e kanë qit aty. E kanë pasur numrin e telefonit nuk na kanë lajmëruar”, tregoi ajo.