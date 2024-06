"S’kisha parë as 10 mijë euro bashkë"- Egla "zbulon" bisedën me Julin pasi u rrëzua në skenë

Aktorja Egla Ceno, fituesja e çmimit të madh prej 100 mijë eurosh në Big Bother Vip Albania 3 ka folur këtë të martë për fitoren, por dhe për paratë e fituara.

Gjatë një interviste në “Fiks Fare””, Ceno tha se nuk kishte parë ndonjëherë 10 mijë euro bashkë e jo më 100 mijë.

Ndërkohë, Egla foli dhe për raportet me ish-banorët e tjerë të BBVIP, ku zbuloi ndër të tjera dhe një bisedë me Jul Dedën, në momentin kur ajo u rrëzua në skenë, disa ditë pas finales.

Ajo tha se Deda i kishte thënë se kështu ndodh kur e merr BBV me hile. Ndërsa për raportin me Romeo Veshajn preferoi të mos flasë.

Egla Ceno: 100 mijë euro bashkë, unë s’kisha parë bashkë as 10 mijë euro. Po 100 mijë euro, ec radhaaaa. Me ish-banorët flas, por këto ditë nga kërbishti nuk është se kam folur shumë.

Lul Deda, o lulo, jena shqiptarë vëllai. Bota është botë, merret i sëmuri në telefon. I thuhet si e ke kërbishtin, a u bërë mirë, jo telefonin e kam hapur.

Unë rashë te studioja dhe sipër kisha fytyrën e Julit të shqetësuar, dhe kur më vjen një batutë; ej më tha mua, kështu është kur e merr Bigun me hile’. Mu hiq qafe i thashë. Me Romeon, është shumë mirë. Ka ca gjëra që s’mund t’i them për momentin, por do sqarohen vetë.