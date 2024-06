Georgia Meloni sot në Shqipëri, vitizon bazën e emigrantëve në Shëngjin

Kryeministrja e Italisë, Georgia Meloni, zhvillon një vizitë zyrtare në vendin tonë diten e sotme.

Ajo pritet të mbërrijë në Shëngjin rreth orës 11:20 të ditës së sotme.

Kjo duket se do te jete e vetmja ndalesë në këtë vizitë disa orëshe të sajën në vendin tonë, nga ku do të inspektojë ndërtimin e qendrës së pritjes të emigrantëve në Shëngjin, sikurse, do të shikojë edhe procesin e ndërtimit të ambienteve akomoduese në Gjadër.

Gjate vizites ne Shqiperi, mesohet se Kryeministria Meloni do të shoqërohet nga një numër i madh gazetarësh italianë.

Kryeministri shqiptar Edi Rama dhe homologia e tij italiane pritet të japin një konferencë për shtyp në orën 12:00 nga Shëngjini.