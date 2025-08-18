“S’ka pasë as botox as photoshop”, kështu dukej Shkurte Fejza para 32 vitesh
Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 16:01
Showbiz
Kthehemi në vitet e 90-ta, kur Shkurte Fejza po krijonte emrin e saj si një nga ikonat më të mëdha të muzikës shqiptare. Çdo paraqitje e saj ishte e freskët dhe elegante, me flokë dhe stil të veçantë që reflektonte bukurinë natyrale.
Për ata që janë kureshtar të dinë sesi dukej ylli i muzikës 32-vjet më parë, vajza e saj, Gresa, ndasi një fotografi mallëngjyese.
“Bukuri natyrale Shkurte Fejza Behluli, Viti 1993 kur s ka pas botoxa as fillera as photoshop”, shkroi krahas postimit.