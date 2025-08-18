Përballja Trump-Zelensky në Shtëpinë e Bardhë/ Analiza nga BBC: Çfarë dëshiron secila palë nga Ukraina?
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump dhe ai i Ukrainës, Volodyrmyr Zelensky do të takohen sot në Shtëpinë e Bardhë, ku do të diskutohet për luftën mes Moskës dhe Kievit.
Ajo që ishte cilësuar si një takim midis dy presidentëve, tani është shndërruar më shumë në një samit, shkruan BBC. Udhëheqës nga Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania, Italia, Finlanda, BE-ja dhe NATO-ja kanë nxituar përtej Atlantikut për të thënë fjalën e tyre se si duhet të përfundojë lufta trevjeçare me Rusinë dhe me çfarë kushtesh.
Analiza e BBC:
Premtimi i fushatës së Trump ishte se ai do ta zgjidhte këtë konflikt që në ditën e tij të parë në detyrë. Kushtet e çdo marrëveshjeje i janë dukur më pak të rëndësishme Trumpit sesa vetë marrëveshja, kështu që kushtet kanë ndryshuar me kalimin e kohës.
Që nga takimi me Presidentin rus Vladimir Putin në Alaska të premten, Trump duket se i ka hequr qafe kritikat e tij ndaj Moskës dhe kërcënimin me sanksione, dhe ka vendosur të shtojë presionin mbi Zelenskyn.
Në një postim në rrjetet sociale të dielën vonë në mbrëmje, ai e paralajmëroi presidentin ukrainas se duhet të heqë dorë nga shpresat për anëtarësim në NATO dhe do të duhet të pranojë Krimenë, të cilën Putini e aneksoi në mënyrë të paligjshme në vitin 2014.
I dërguari i Trump, Steve Witkoff, tha të dielën se Uashingtoni do t’i ofrojë Evropës garanci sigurie që synojnë pengimin e agresionit të mëtejshëm rus. Por detajet mbeten të paqarta. Deri më tani, SHBA-të i kanë rezistuar kërkesave evropiane që ajo të angazhohet për sigurinë e ardhshme të Ukrainës. Të gjithë sytë do të jenë nga Shtëpia e Bardhë më vonë për të parë nëse kjo ka ndryshuar vërtet.
Ukraina – refuzon lëshimet në territor
Zelensky e gjen veten në një pozicion të palakmueshëm, ku i duhet të qëndrojë në këmbë përballë një Donald Trump gjithnjë e më të paduruar, i cili duket se është ndikuar nga Putini dhe i cili tashmë e ka akuzuar Zelenskyn se po pengon paqen.
Trump ndoshta do t’i thotë Zelenskyt se duhet të pranojë të heqë dorë nga toka. Kjo do të jetë jashtëzakonisht e vështirë për presidentin ukrainas që të dorëzohet, pasi do të çonte në tërheqje nga Donetsku dhe Luhansku, rajone për të cilat mijëra ushtarë ukrainas kanë luftuar dhe kanë vdekur për t’i mbrojtur që nga viti 2022.
Kjo gjithashtu do t’i lejonte Rusisë të përfundonte në kontrollin e sipërfaqeve të mëdha territori, të cilat më vonë mund t’i përdorte si një platformë nisjeje për agresion të mëtejshëm.
Çfarë do të thoshte për Ukrainën dorëzimi i Donbasit te Putini
Zelensky nuk mund të bjerë dakord të japë koncesione pa garanci të forta sigurie që do të hynin në fuqi nëse Rusia do të sulmonte përsëri. Këto mund të ishin ofruar nga NATO, por Trump e ka bërë të qartë se Ukraina nuk do t’i bashkohet aleancës.
Detajet e çdo garancie alternative ka të ngjarë të mos jenë përpunuar ende, por pa to do të jetë e vështirë për Zelenskyn të marrë ndonjë angazhim.
Ukraina është gjithashtu e shqetësuar nga fakti që Trump duket se ka kaluar nga dëshira për një armëpushim në shtytjen për një marrëveshje të plotë paqeje. Kjo mund të zgjasë jashtëzakonisht shumë, duke lejuar ndërkohë sulme të vazhdueshme ruse, vdekje civile dhe humbje në vijën e frontit.
Evropa, një angazhim i SHBA-së për sigurinë e Ukrainës
Udhëheqësit evropianë do të përpiqen ta shtyjnë Trumpin që të përcaktojë më konkretisht se si mund të duken garancitë e sigurisë së SHBA-së për Ukrainën.
Paqartësia e deklaratave të SHBA-së mbi këtë çështje është alarmante për evropianët, të cilët mendojnë se mbrojtja nga sulmet e mundshme në të ardhmen nga Rusia do të duhet të vijë nga një angazhim i besueshëm amerikan.