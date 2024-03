"Si Merilyn Monroe...", Heidi po përmendet edhe në "Grande Fratello", për çfarë po komentohet?

Emri i Heidit vazhdon të përflitet në “Grande Fratello” edhe pse nuk është më konkurrente atje, por në “Big Brother Vip”. Në një bisedë në oborr, banorja Letizia Petris e kujton Heidin si një konkurrente të fortë që godiste kur fliste.

Ajo ndër të tjera thotë se i mungon, ndërsa e komplimenton si një femër tërheqëse me të cilën banori që kishte do të dashurohej me të.

“Një konkurrente që nuk e mendoja që do më mungonte kaq shumë është Heidi. Ti do ishe dashuruar me atë, ajo ishte një femër e vërtetë.

Heidi ishte dhe është shumë tërheqëse, super femër, si Marilyn Monroe. Ajo qeshte por të godiste me fjalët. E vetmja që e bëri Anitën për të qarë”, tha ajo.