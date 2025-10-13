Shuhet në moshën 68-vjeçare bateristi i njohur i Billy Idol dhe “Blackhearts” Oct 13, 2025 | 18:43
Bateristi i Joan Jett dhe Billy Idol, ka vdekur në moshën 68-vjeçare.
Lajmi për vdekjen e Tommy Price u njoftua nga bashkëshortja e tij, Stephanie, e cila tha se ai ndërroi jetë më 10 tetor, duke e përshkruar si një “bashkëshort të përkushtuar dhe baba krenar, baterist dhe kompozitor dinamik”.
Ajo më pas shtoi:
“Energjia, mirësia, humori dhe ritmi i tij i pakrahasueshëm lanë një gjurmë të pashlyeshme tek të gjithë ata që e njihnin dhe në çdo skenë ai performoi”.
Tommy Price luajti bateri me Joan Jett & the Blackhearts nga viti 1987 deri në vitin 2017 dhe Joan Jett ishte ndër ata që i bënë homazhe atij në postimet në Instagram.
“Kemi humbur një anëtar të familjes Blackheart, të vetmin dhe të vetmin Tommy Price. Tommy Price ishte një baterist legjendar dhe ishte një Blackheart për 4 dekada. Ai ishte bateristi i bateristëve. I dërgojmë dashuri familjes së tij të bukur. Të duam Tommy”, shkroi ai.
Price gjithashtu luajti rregullisht bateri me Billy Idol në vitet 1980, me këtë të fundit që i bëri homazhe atij në një postim në rrjetet sociale:
“Tommy ishte një muzikant dhe baterist fantastik i cili, në vitin 1983, erdhi në minutën e fundit dhe la vulën e tij përfundimtare në albumin tim ‘Rebel Yell’. Ai na ndihmoi ta realizonim dhe bëri turne me ne në turnetë Rebel Yell dhe Whiplash Smile. Tommy ishte një mik dhe koleg muzikant që solli talent dhe zemër të jashtëzakonshme në gjithçka që bënte. Dhe do të më mungojë”.
Price lindi në Brooklyn, New York në vitin 1956 dhe ka luajtur gjithashtu me Scandal, Mink DeVille dhe Love Crushed Velvet.
Ai është shfaqur gjithashtu në albume nga Roger Daltrey, The Waterboys, Blue Oyster Cult, The Psychedelic Furs, Ronnie Spector dhe Debbie Harry.