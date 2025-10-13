NATO nis stërvitjet bërthamore në Holandë, Rutte: Po u dërgojmë sinjal të qartë kundërshtarëve
NATO nisi të hënën stërvitjen e saj vjetore bërthamore në Holandë. Sekretari i përgjithshëm i bllokut, Mark Rutte, thotë se stërvitjet janë të nevojshme për t’i dërguar një “sinjal të qartë çdo kundërshtari të mundshëm”.
Stërvitja dyjavore “Steadfast Noon” vjen në mes të asaj që Moska e ka përshkruar si histeri të shfrenuar anti-ruse midis vendeve të Evropës Perëndimore, duke akuzuar NATO-n për militarizimin e kontinentit dhe përgatitjen për një konfrontim të drejtpërdrejtë.
Duke njoftuar stërvitjet të premten, Rutte tha se ato ndihmojnë në sigurimin që parandaluesi bërthamor i NATO-s të mbetet “sa më efektiv të jetë e mundur”.
“Steadfast Noon” i këtij viti do të organizohet në Holandë, me Bazën Ajrore Volkel që shërben si vendi kryesor operativ. Elementet mbështetëse do të vendosen në baza në Belgjikë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Danimarkë.
Sipas NATO-s, në stërvitje do të marrin pjesë rreth 70 avionë nga 14 shtete anëtare, duke përfshirë avionë konvencionalë dhe me aftësi të dyfishta. Rreth 2,000 personel po marrin pjesë, të mbështetur nga avionë mbikëqyrës, furnizim me karburant ajër-ajër dhe komandë-kontroll. NATO ka theksuar se gjatë stërvitjes nuk do të përdoren armë bërthamore.