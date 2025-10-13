“Kam marrë shumë urime”, Sylvinho për fitoren ndaj Serbisë: Ja çfarë më ka shkruar Mançini
Tekniku i Kombëtares, Sylvinho tha në konferencë për shtyp se ka marrë shumë urime pas fitores 0-1 ndaj Serbisë në Leskovac.
“Shumë komplimente dhe urime. Të gjitha të rëndësishme. Por 10 ditë më parë kam pasur bisedë telefonike me video, ishin bashkë edhe stafi afër me Roberto Mançinin.
Pas ndeshjes me Serbinë më ka shkruar bravo Silvio ke bërë shumë mirë, por sigurisht të gjitha mesazhet janë të rëndësishme”- tha ai.