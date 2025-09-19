Shkaku i diskutimeve midis Arnold Schwarzenegger dhe ish-gruas së tij mbi pasuritë e fituara pas divorcit
Arnold Schwarzenegger bëri një koment të humorshëm për ish-gruan e tij, Maria Shriver, gjatë ceremonisë së dhënies së yjeve në Hollywood Walk of Fame më 18 Shtator, ku gazetari Chris Wallace u nderua. Ai e përshkroi Wallace si një “gazetar fantastik” dhe duke iu referuar përvojës së tij të gjatë me intervistat, thotë: “Kam qenë i martuar me një gazetare.” Më pas, ai sqaroi me humor se “i vetmi ndryshim midis Chris dhe Maria është se Chris nuk mori kurrë gjysmën e parave të mia”, duke shkaktuar një qeshje në audiencë.
Schwarzenegger dhe Shriver ishin të martuar për afërsisht 25 vjet, duke u divorcuar në maj të vitit 2011, pas publikimit të skandalit të pabesisë së aktorit. Ai pranoi se kishte një djalë, Joseph Baena, me ish-shërbyesen e familjes. Si pjesë e zgjidhjes së divorcit, Maria kishte të drejtë për gjysmën e të ardhurave të Arnold që nga dita e martesës deri në momentin e ndarjes.
Në një intervistë në maj 2023, Schwarzenegger pranoi se divorci ishte një dështim i tij dhe shpjegoi se, ndonëse ndarja e tyre ishte e vështirë, ai dhe Maria janë miq të ngushtë dhe krenarë për mënyrën se si e rritën bashkë fëmijët e tyre. Ai theksoi se, pavarësisht dramës, ata kaluan së bashku festat dhe ditëlindjet e fëmijëve.
Nga ana e saj, Shriver, në librin e saj “Unë jam Maria”, shprehu dhimbjen dhe konfuzionin që përjetoi pas zbulimit të pabesisë, duke e cilësuar atë si një periudhë brutale dhe tmerruese në jetën e saj. Ajo kujton ai momentin kur, pas humbjes së të dy prindërve, u ul në dyshemenë e hotelit dhe kërkonte forcë për t’u rikuperuar nga situata e vështirë që po përjetonte.
Histori të tilla flasin për vështirësitë e marrëdhënieve dhe mënyrat sesi individët përballen me pasojat e vendimeve të mëdha në jetën e tyre, duke forcuar lidhjet me familjen dhe duke gjetur rrugë për t’u rikuperuar.