Rama prezanton Albana Kociun në Ministrinë e Brendshme: Duhet reformë totale...!
Prezantohet ne detyre, ministrja e Brendshme, Albana Koçiu. I pranishëm ne ceremoni ishte edhe kryeministri Edi Rama i cili percolli mesazhet e tij.
“Vjen në krye të punëve të brendshme me një profilk krejt tjetër dhe me një mission të qartëm ta kthejë këtë ministri nga ajo e policisë sipas standardit shqiptar, në një ministry të punëve të brendshme të standardeve europiane”, tha Rama.
“Ndryshimi radikal i profilit të ministrit të Punëve të Brendshme është pikënisja logjike e ndryshimit përmbajtësor që Koçiu duhet të sjellë”, shtoi ai.
Më tej, Rama ripërsëriti problemin e madh me sistemin jo funksional apo integral të adresave.
“Akoma sot na e gjejnë shtëpinë me të pyetur apo me shenja në rrugë.”
Më pas tha se “Shqipëria ka një sistem të prapambetur zjarrfikësish me gjithë ndryshimet e pamohueshme që kanë ndodhur”.
“Është e natyrshme që Policia të ishte si çeta e Ministrit të Brendshëm, një vend me mbi 100 e kusur vrasje mesatarisht në vit apo ku ringritja e Policisë pas asaj katrahure ku ne nisëm punën në 2013-ën, e bënin Policinë e Shtetit prioritetin e prioriteteve, dhe e vini detyrimisht Ministrin në kushtet e kryepolicit civil mbi kokën e tyre.
Por tanimë janë pjekur kushtet që të bëjmë një kapërcim të rëndësishëm sepse parametrat e rendit publik janë konsoliduar brenda normave”, theksoi Rama, duke shtuar se ka punë të tjera të brendshme që duan fokus, duke nisur nga godina e Ministrisë.
Koçiu është ministrja e parë që prezantohet zyrtarisht, për qeverinë “Rama 4” e njëkohësisht e para grua që drejton këtë institucion. Ky i fundit ishte një nga ministritë më të kritikuara nga Rama edhe gjatë Asamblesë kombëtare të PS-së.
Rama theksoi se duhet reforme totale ne pushtetin vendor per rolin e prefekturave. Ai kerkoi edhe perfundimin e sistemit te adresave ne menyre qe vendi te kete nje te tille te sakte dhe unik.