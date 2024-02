Shehi kundër “Rithemelimit”: Opozita duhet të kthehet në parlament

Deputeti i LZHK-së, Dashamir Shehi në një intervistë televizive foli për situatën e krijuar në Kuvend. Shehi u shpreh se opozita duhet të kthehet në parlament dhe se protestat e opozitës nuk do jenë të mëdha.

Shehi: Kjo politikë përjashtimore duhet mbyll. Opozitës i duhet dhënë e drejta e Komisioneve Hetimore.

Nëse do vazhdohet me miell me letra me bilbila unë them që kjo lloj proteste e ka mbyll ciklin e vet.

Nuk është pozitibe për opozitën. Po kalojnë lloj lloj marrëveshjesh.

Instrumenti më i madh i opozitës është parlamenti.Unë jam për tu kthyer në parlament.

Kjo është një rrugë që nuk e con askund opozitën.

Opozita duhet të kthehet në parlament.

Nuk besoj se do ketë protesta të mëdha, ajo protesta do edhe një inspirim.