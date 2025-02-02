LEXO PA REKLAMA!

“Sa theksin e bukur e ke bab”, Livia flet me babanë e saj pas 22 vitesh, i ati: Ke vuajtur fëmijë, uroj…

Lajmifundit / 2 Shkurt 2025, 08:46
Showbiz

“Sa theksin e bukur e ke bab”, Livia flet me babanë e saj pas

Një moment rrëqethës ishte ai i komunikimit mes Livias dhe babait të saj, më te cilin është takuar për herë të fundit kur ajo ishte 7 vjeçe, plot 22 vite më parë.  

Ai i tha se është krenar për të dhe të vazhdojë me kokën lart. Ata e mbyllën komunikimin duke premtuar se do të takohen pas daljes nga Big Brother Vip.

Pjesë nga komunikimi mes tyre:

Livia: Është ai zëri…. që kisha në vesh. Sa theksin e bukur e ke bab

Babai: Jam mirë, si je ti?

Livia: Jam shumë mirë… do doja të të thoja shumë gjëra.

Babai: Të falënderosh mamin që të ka mbajtur, ose anasjelltas… këto janë zgjedhjet e jetës. Ka raste që fëmija gëzohet, që hidhërohet. Jeta kështu është

Livia: Kam takuar gjyshen para se me ardh këtu

Babai: Më ka thënë

Livia: A je krenar për mua?

Babai: Krenar jam! Mbaje kokën lart dhe ec përpara, nderojë babin… Herën e fundit që ke ardh me mua për 10 ditë, ka qenë edhe halla, ti mbase s’e mban mend, edhe u mërzite. Ishte e pamundur që unë të të mbaja aty, se të shkulësh një fëmijë prej nëne, nuk është e lehtë.

Shpresoj që një ditë të gjesh një partner dhe të kalosh një jetë të lumtur, të mos vuash se ke vuajtur fëmijë

