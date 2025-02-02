“Sa theksin e bukur e ke bab”, Livia flet me babanë e saj pas 22 vitesh, i ati: Ke vuajtur fëmijë, uroj…
Një moment rrëqethës ishte ai i komunikimit mes Livias dhe babait të saj, më te cilin është takuar për herë të fundit kur ajo ishte 7 vjeçe, plot 22 vite më parë.
Ai i tha se është krenar për të dhe të vazhdojë me kokën lart. Ata e mbyllën komunikimin duke premtuar se do të takohen pas daljes nga Big Brother Vip.
Pjesë nga komunikimi mes tyre:
Livia: Është ai zëri…. që kisha në vesh. Sa theksin e bukur e ke bab
Babai: Jam mirë, si je ti?
Livia: Jam shumë mirë… do doja të të thoja shumë gjëra.
Babai: Të falënderosh mamin që të ka mbajtur, ose anasjelltas… këto janë zgjedhjet e jetës. Ka raste që fëmija gëzohet, që hidhërohet. Jeta kështu është
Livia: Kam takuar gjyshen para se me ardh këtu
Babai: Më ka thënë
Livia: A je krenar për mua?
Babai: Krenar jam! Mbaje kokën lart dhe ec përpara, nderojë babin… Herën e fundit që ke ardh me mua për 10 ditë, ka qenë edhe halla, ti mbase s’e mban mend, edhe u mërzite. Ishte e pamundur që unë të të mbaja aty, se të shkulësh një fëmijë prej nëne, nuk është e lehtë.
Shpresoj që një ditë të gjesh një partner dhe të kalosh një jetë të lumtur, të mos vuash se ke vuajtur fëmijë