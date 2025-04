Rozana shkak për “krisjen” mes Eglit dhe Gjestit: Është xheloze…

Egli dhe Gjesti janë përfshirë në një debat, pas një situate dhe shkak dueht se ishte Rozana. Gjithçka nisi pasi Rozana u përfshi në një lojë mes Eglit dhe Gjestit.

Egli nuk e priti mirë, duke u shprehur se nuk do të ketë kontakt me Rozanën. Gjatë prime-t të sotëm, ajo u shpreh se ka momente kur ndihet se në sytë e Gjestit është si gjithë banorët e tjerë. Gjesti nga ana e tij, tha se me Eglin ka raport më të afërt se të tjerët, ndërsa me Rozanën nuk ka asgjë.

Rozana nga ana tjetër, u shpreh se Egli është xheloze për raportin e saj me Gjestin.

Egli: Nuk ishte pse bëhej aq e madhe duke folur me ju tek tualetet, nëse unë jam ndryshe vjen e flet me mua jo me të tjerët. Gjesti këtë tek unë e gjykon, thotë është sulm. Ta marr edhe unë si sulm si Gjesti. Reagimi im është se tre muaj ditë, akumulimi im vjen nga këto rrethana, lojërat e Gjestit dhe Rozanës. Gjesti ka pasur një moment pas debatit me Rozanën… zihen shahen thonë fjalën e fundit dhe si përfundim nuk janë koherent me atë që thonë.

Gjesti: Çdo veprim i imi u duket lojë, janë si trauma. Kur të vij të sqarohem mos mendon keq. Unë me Rozanën nuk është se fola dhe as nuk i besova, po luanim me valixhe Rozana erdhi. Pse të prish lojën time për asgjë. Po mundohem të sillem mirë me të, por më thotë gjëra që më vrasin, unë kundër nuk dua t’i kthehem, i bërtas se nuk janë të vërteta ato që thotë. Nuk dua të shkoj në atë gjendje, dua të tërhiqem unë jam në rregull.

Rozana: Duam kur na jep Egli leje të luajmë, kur të thotë Egli të qeshim, në fund fare ne të marrim çantat se nuk do Egli ta vazhdojë këtë lojë. Egli a mund të flas, të dëgjova. Çfarë e ke këtë problem të madh që nuk dëgjon. Egli është xheloze për çdo banor kalon kohë me Gjestin. Ke thënë të luaj nuk kam ardhur për gjestin atëhere bëje lojën. Më ke lodhur Egli, s’kam ardhur këtu me prindër kam ardhur vetëm. Nuk guxojmë t’i flasim Gjestit se na mërzitesh ti. Na ke bërë sikur Gjesti ka ardhur me bashkëshorte këtu. Më çmende.