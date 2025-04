“Rozana, kundërshtarja ime më e fortë, por…”, Gerta Gixhari sqaron "hatërmbetjet" me Oltën, tregon raportin mes tyre

E ftuar në Fan Club Gerta Gixhari foli për lojën dhe eksperiencën e saj në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4.

Kur u pyet nëse Rozana ishte kundërshtarja më e fortë e saj në shtëpi ajo tha se padyshim banorja ishte një nga ta, por përmendi gjithashtu Laertin me të cilin tha se ka patur situata edhe më të tensionuara se me Rozanën. Ish-banorja sqaroi gjithashtu se raporti me motrën e saj Olta Gixharin ishte shumë i mirë gjë që e tregoi hyrja e saj në Big Brother.

E pyetur se pse ajo kishte humbur përballë Eglit për të qenë pjesë e finales së madhe ajo u përgjigj duke thënë se me mbështetjen që ka përjetuar në ditët e para jashtë nuk e ka kuptuar se pse nuk arriti në finale.

Pjesë nga biseda:

A ishte Rozana kundërshtarja jote më e fortë aty brenda?

Gerta: Pa dyshim që ka qenë një nga kundërshtaret e mija më të forta aty. Por ne kishim një diferencë të madhe sepse Rozana sulmet i kryente nëpërmjet të tjerëve ndërsa un jam përballur me atë e vetme drejtpërdrejt. Por unë mendoj që kundërshtar tjetër i fortë për mua ka qenë edhe Laerti.

Madje mendoj se përballjet me Laertin kanë qenë dhe më të tensionuara. Mendoj që Laerti shpesh herë harronte që po i drejtohej një gruaje dhe jo një burri me veprimet dhe gjestet që bënte. Unë këtë po e them këtu sepse nuk kam dashur në asnjë moment ta përdor brenda sepse dukej sikur po viktimizohesha.

A besoje se do shkoje në finale përballë Eglit?

Gerta: Kisha besim që do shkoja në finale, dhe këtë e ndjeva dhe jashtë, ai besim që kam pasur brenda shtëpisë më rezultoi se nuk ishte bosh. Nuk e di çfarë më bëri të humb përballë Eglit, por nuk e di se nga opinioni publik nuk kam kuptuar diçka negative që kam bërë në shtëpi, njerëz jemi dhe gabojmë, por nuk e di pse Egli u zgjodh dhe jo unë.

Si është marrëdhënia jote me Oltën tani që ke dalë?

Gerta: Unë nuk e di pse risillet kjo temë herë pas here. Marrëdhënia me motrën time besoj u vulos me hyrjen e Oltës në shtëpi. Pastaj mendoj që askush këtu nuk mund të thotë që nuk kanë pasur asnjë zënkë apo mosmarrëveshje me motrat apo vëllezërit e tyre.