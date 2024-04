“Romeon e përdora dhe më përdori dhe në fund…”, Lisi i BBVip: Ja dyshja që do përballet në finale

Gazetari Elvis Myrta dhe ish banori i shtëpisë së Big Brother Vip Albania në një intervistë për Fitstation me moderatoren Çenkuela Hasa në NEWS24 tregoi se kë sheh si dyshen e fundit finaliste duke qëndruar dhe te raporti me Romeon brenda shtëpisë.



“Egla duket sikur e ka ndaluar lojën e saj, nuk është më aq aktive. Unë e kam thënë gjithmonë që Egla nëse nuk do kishte një lojë agresive me ofendime do ishte pretendetja kryesore për çmimin. Mendoj që dyshja e fundit është Romeo Egla.

Sa i përket raportit tim me Romeon ne gjetëm njëri tjetrin aty për të kaluar mirë, më përdori dhe e përdora dhe në fund u puthëm”- tha Lisi.