LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Publikoi orët e blera me vlerë 1.5 milionë euro, reperi Mozzik arestohet në aeeroport

Lajmifundit / 17 Shtator 2025, 06:46
Showbiz

Publikoi orët e blera me vlerë 1.5 milionë euro, reperi Mozzik

Reperi i njohur, Mozzik është arrestuar në aeroportin e Prishtinës.

IndeksOnline raporton se Mozzik është arrestuar nga policia doganore dhe është dërguar në mbajtje për 24-orë.

Publikoi orët e blera me vlerë 1.5 milionë euro, reperi Mozzik

Arsyeja e ndalimit lidhet me dyshimet e bazuara për prejardhjen e dy orëve luksoze, që kapin vlerë të larta.

Në rrjetet sociale ditën e sotme, ai ekspozoi një orë të markës së famshme Richard Mille, ku tha se i bëri vetes një dhuratë para ditëlindjes.

Njëra nga orët të cilat i bleu reperi, karakterizohet nga një kornizë transparente prej safiri kristali dhe një rrip i bardhë elegant.

Sipas raportimeve të bëra, çmimi i kësaj ore kap vlerën e rreth 1.5 milionë eurove.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion