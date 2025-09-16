Donald Trump zbarkon në Londër me super-masa sigurie
Presidenti amerikan, Donald Trump ka zbritur sonte në Mbretërinë e Bashkuar dhe ka sjellë me vete një arsenal të plotë sigurie.
Presidenti amerikan, 79 vjeç, zbarkoi në aeroportin e Stansted me Air Force One dhe i mbajti dorën Zonjës së Parë Melania ndërsa ai zbriste shkallët e avionit.
Ai u prit nga Vikonti Kaud, Lordi në Pritje, përpara se Sekretarja e Jashtme Yvette Cooper, e cila kundërshtoi vizitën e tij të parë shtetërore, t’i shtrëngonte dorën për rreth pesë sekonda.
Lideri i Maga dhe gruaja e tij 55-vjeçare Melania tani do të transportohen me helikopterin e tij Marine One në rezidencën e ambasadorit amerikan në Winfield House në Regent's Park, Londër , ku do të qëndrojnë sonte.
Trump më parë u mburr se do të shkonte në Mbretërinë e Bashkuar dhe foli për entuziazmin e tij për të parë monarkun 76-vjeçar, të cilin e përshkroi si 'një zotëri elegant '.
“Marrëdhënia ime është shumë e mirë me Mbretërinë
e Bashkuar dhe Charles, siç e dini, i cili tani është Mbret, është miku im”, tha ai përpara se të hipte në Air Force One në Bazën e Përbashkët Andrews në Maryland .
Është hera e parë që ndodh kjo, ku dikush nderohet dy herë. Pra, është një nder i madh.
Dhe ky është në Windsor. Ata nuk e kanë përdorur kurrë më parë Kështjellën Windsor për këtë. Ata përdorin Pallatin Buckingham .
"Dhe nuk dua të them se njëri është më i mirë se tjetri, por thonë se Kështjella Windsor është më e mira, apo jo? Kështu që do të jetë bukur."
Trump do të shoqërohet me një makinë të papërshkueshme nga bomba, një ekip të shkëlqyer komandosh dhe një çantë që mund të shkaktojë Luftën e Tretë Botërore.
Dhe ndërsa Trump do të marrë një pritje komode nga Mbreti Charlie III në Kështjellën Windsor për vizitën e tij të dytë historike shtetërore, nuk do të rrezikohet ne asnje aspekt.
Njeriu më i fuqishëm në botë shoqërohet nga një ushtri truprojash që do ta mbrojnë atë me jetën e tyre dhe do të sigurohen që ai të jetë gati për çdo krizë që mund të shpërthejë në të gjithë globin.
Trump do ta kalojë sonte në Windsor pasi të zbresë në Mbretërinë e Bashkuar, përpara se të shijojë një procesion karrocash, banket dhe fluturim të Red Arrows të mërkurën.
Më pas ai do të takohet me Keir Starmer në rezidencën e Kryeministrit në Chequers, përpara se të fluturojë përsëri për në SHBA.
Dhe në çdo kohë, Trump do të ketë arsenalin e tij të sigurisë pranë vetes, veçanërisht me frikën e protestave të krahut të majtë dhe tensionit politik në rritje në SHBA pas vrasjes së mikut të tij, Charlie Kirk.
Kështjella fluturuese mahnitëse është në thelb një Shtëpi e Bardhë në qiell, me gjithçka që presidenti mund të ketë nevojë në një krizë.
Vetëm dy aeroplanw Boeing VC-25 me vlerë 230 milionë paund janë ndërtuar ndonjëherë dhe kushtojnë deri në 200,000 paund në orë për t’u drejtuar.
Avioni 231 metra i gjatë mund të mbajë 76 pasagjerë – dhe mund të arrijë shpejtësi deri në 580 mph.