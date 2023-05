Po me Zhaklinën ç’pati? Stresi habit me deklaratën e tij

Reperi Arkimend Lushaj, i njohur me ermin e artit Stresi, ka bërë një deklaratë të fotrë kur ëhstë pyetur se me cilin nga personazhet pubikë nuk do të martohej.

Stresi është përgjigjur se Zhaklin Lekatari është personi me të cilin nuk do donte të kishte lidhje, dhe as nuk do të martohej.

Reperi tha gjithashtu se ai nuk do të bëhet kurrë pjesë e asnjë big brotheri që do të bëhet në vendin tonë.

Kujtojmë që Stresi është fituesi i Big Brother Vip Kosova.