"Po kaloj kohë me familjen dhe Heidin", rishfaqet Romeo Veshaj

Romeo Veshaj ka thyer heshtjen duke u shfaqur për herë të parë në një intervistë, dy muaj pas mbarimit të Big Brother VIP Albania 3.

Prezantuesi nga Vlora ka qenë i pranishëm në ‘Top Arena’, ku ka folur për periudhën pas daljes nga shtëpia e famshme.

Finalisti i Big Brother u pyet gjithashtu se përse vendosi që të zhdukej pas programit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Kalova presion dhe mu duk sikur po humbisja veten. Mu desh të kaloja kohë me familjen dhe Heidin”, u shpreh ai.

Ndërsa për romancën me Heidi Bacin, moderatori theksoi se kanë plane edhe për dasmë.“Ne ndoshta edhe jemi celebruar dhe s’e di njeri.

Martesa do vijë, por nuk ka kuptim ta them tani se kur do vijë propozimi. Patjetër kemi plan. Shumë shpejt, besoj”, shtoi mes tjerash ish-banori.

Romeo nisi një lidhje dashurie me modelen gjatë kohës që ishin në Big Brother dhe tani kjo është bërë edhe më e fortë.

Martesa?

“Ndoshta dhe jemi celebruar dhe nuk e di njeri! (qesh) Martesa do të vij, por që çfarë kuptimi ka nëse unë e them këtu pa ia thënë asaj. Shumë shpejt, se di, kimet, çfarë të ketë shkruar Zoti”, tha ai.