“Për mua po fliten shumë gjëra”, ish- bashkëshorti i Ledjonës: S`di me kë e ka lënë vajzën

Ish-bashkëshorti i Ledjonës, Jorgen Xoxi ka deklaruar se Ledjona nuk e ka njoftuar që do futej në Big Brother, e as për vendndodhjen e vajzës,

Në një intervistë në “Mos i bjer me top” në Top Channel, Xoxi ka deklaruar se reagimin e një jave më parë e bëri pasi nuk u ndje mirë që nuk u lajmërua, e as kur ‘Ledjona deklaroi se e ka rritur vajzën pa bukë’.

“Nuk më njoftoi kur do futej, ku do e linte vajzën. Nuk më erdhi mirë si vend, nuk e di me kë e ka lënë vajzën.

Nuk më erdhi mirë kur tha kam rritur çupën e vetme pa bukë, pasta tha kam komunikim me bashkëshortin. Nuk ka komunikim me mua.”

Ai mohoi akuzat në rrjet ndaj tij.

“Asnjëherë nuk kam ustruar dhunë ndaj Ledjonës, e di shumë mirë Ledjona. Kam parë shumë gjëra që fliten për mua.”