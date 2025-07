Pas 7 vitesh në ekran Argjira Spanca merr vendimin e papritur

Pas finales së suksesshme të spektaklit “She’s on Top”, ku doli në pah si moderatore e shkëlqyer, Argjira Spanca ka surprizuar ndjekësit e saj me një lajm të rëndësishëm në Instagram. Ajo ka njoftuar largimin nga programi “E Diell” në Top Channel, ku ka punuar dhe u rrit profesionalisht për shtatë vite.

Në postimin e saj, Argjira e përshkruan karrierën në televizion si një rrugëtim të papritur, të nisur nga pasioni për bukurinë dhe kreativitetin. Ajo thekson se është koha për të bërë hapa të rinj dhe për të eksploruar mundësi të tjera, larg imazhit që publiku e ka parë prej më shumë se një dekade.

Argjira shpreh mirënjohje të thellë ndaj publikut, ekipit të “E Diell” dhe familjes së saj të dytë në Top Channel, duke theksuar se ky kapitull mbyllet me falënderim dhe respekt. Ajo gjithashtu premton rikthim në projekte të reja dhe sfida të tjera profesionale, duke lënë të kuptohet se karriera e saj do të vazhdojë me hapa të fuqishëm.

Ky vendim vjen në një moment kulmor për Argjirën, menjëherë pas përfundimit të sezonit të “She’s on Top”, ku profesioni dhe eleganca e saj u vunë në pah një herë më shumë. Ndjekësit kanë reaguar me mbështetje dhe urime për këtë hap të ri në karrierën e saj.