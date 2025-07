Eduart Kuqi komenton sherrin Jozi–Gjesti: Kur e sheh hollë, Jozi ka të drejtë

Ish-banori i Big Brother VIP Kosova 3, Eduart Kuqi, ka ndryshuar qëndrim ndaj konfliktit mes Jozit dhe Gjestit, një nga momentet më të përfolura të spektaklit, që shpërtheu në javët e fundit dhe vazhdon të diskutohet edhe jashtë shtëpisë.

Në një intervistë, Eduarti pranoi se megjithëse fillimisht mbështeste Gjestin në konfliktin me Jozin, tani ka reflektuar dhe mendon ndryshe për ngjarjet. Ai tha se kur i sheh gjërat më në thellësi, Jozi kishte të drejtë dhe reagimi i tij ishte i justifikuar.

“Kur e sheh hollë, Jozi nuk ka faj. Ai na ka penguar pak, por në thelb kishte të drejtë,” tha Eduarti, duke shtuar se reagimi i Jozit ka ardhur pas provokimeve të vazhdueshme nga ana e Gjestit. Ai theksoi se qëndrimi i tij është ndryshuar pasi ka pasur mundësinë të reflektojë jashtë shtëpisë.

Eduart tregoi se gjatë qëndrimit të tij të shkurtër, vetëm dy javë brenda shtëpisë, nuk kishte mundur të përballonte dot sjelljen e Gjestit, sidomos në ditët para finales kur tensioni ishte më i lartë. “Ai kishte paralajmëruar se nuk do të toleronte më provokime, por në fakt e kishte të vështirë ta kontrollonte veten në ato momente,” shpjegoi ai.

Ai gjithashtu tha se reagimet në situata stresuese ndryshojnë nga personi në person dhe se në vend të Jozit, ndoshta ai do të kishte reaguar edhe më ashpër, duke e kuptuar presionin e madh psikologjik dhe emocional që u krijua gjatë atyre ditëve.

Në fund, Eduart theksoi se nuk ka më kontakte as me Jozin, as me Gjestin, dhe ka vendosur të qëndrojë larg zënkave të tyre, duke u fokusuar në jetën e tij jashtë spektaklit.