Owen Cooper bën histori në Emmy: Aktori 15-vjeçar thyen rekorde me rolin në “Adolescence”

Owen Cooper, aktori 15-vjeçar që mahniti publikun në dramën “Adolescence” të Netflix, është bërë emri më i ri ndonjëherë që nominohet për çmimin Emmy si aktor dytësor në një serial të kufizuar. Ai ka thyer një rekord që qëndronte prej vitit 1972, duke kaluar Scott Jacoby, i cili u nominua në moshën 16-vjeçare.

Cooper, i cili nuk kishte asnjë përvojë aktrimi më parë, u përzgjodh për rolin kryesor në “Adolescence”, një serial dramatik i xhiruar në një plan të vetëm nga regjisori britanik Philip Barantini. Ai luan Jamie Miller, një djalë 13-vjeçar i arrestuar për vrasje, dhe performanca e tij u vlerësua nga kritika si jashtëzakonisht e fuqishme.

Stephen Graham, bashkëaktor i njohur në projekt, e krahasoi Cooperin me Robert De Niro, duke e cilësuar si “një talent natyral që vjen rrallë në ekran.” Seriali është bërë një ndër më të ndjekurit në Netflix që në javën e parë të lançimit, duke thyer rekorde shikueshmërie.

Cooper është në garë me emra të mëdhenj si Javier Bardem, Peter Sarsgaard dhe Bill Camp. Çmimet Creative Arts Emmy do të ndahen më 6-7 shtator, ndërsa ceremonia kryesore do të zhvillohet më 14 shtator në CBS dhe Paramount+.

Ky moment historik e konfirmon Owen Cooper si një prej aktorëve më premtues të brezit të ri.