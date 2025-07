Nga Big Brother në kinema, Rike Roçi rrëfen të fshehtat e filmit të saj të parë

Rike Roçi ka shkelur në botën e filmit me “Pushime On Top,” ku është jo vetëm aktore, por edhe producente bashkë me Erjola Doçin. Për herë të parë në kinematografinë shqiptare, Rike tregon se eksperienca është emocionuese, e lodhshme dhe kërkon kurajo të fortë.

Aktorja me përvojë në teatër në Itali, rrëfen se nuk e ka treguar më parë pasionin për aktrimin në Shqipëri, por tashmë është e vendosur të vazhdojë. Publiku e njeh si vajzën e bukur dhe seksi, por pas skenave qëndron një karakter i fortë dhe serioz, që vetëm ata afër e njohin.

Rikthimi në Shqipëri nuk është thjesht për publikun, por për të ndjekur ëndrrën e saj të vjetër: të prodhojë filma. Ideja për bashkëpunimin me Erjolën lindi spontanisht dhe pas një viti pune intensive, projekti është gati për publikun.

Në kast nuk mungojnë yjet si Julian Deda, ndërsa Egla Ceno nuk është pjesë e filmit, ndonëse talenti i saj njihet dhe respektohet. Filmi është një miks romancë, dramë dhe aksion, me Riken në një rol që ka edhe elementë emocionalë, por edhe sfidues.