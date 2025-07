Olsi Bylyku ndan FOTO me partneren në perëndim, por diçka tjetër tërhoqi vëmendje

Olsi Bylyku ka ndarë me ndjekësit e tij në Instagram një moment të ëmbël nga plazhi, në të cilin shfaqet i buzëqeshur përkrah partneres se tij, gjatë një perëndimi të bukur dielli.

Por ajo që tërhoqi më shumë vëmendje se vetë imazhi, ishte përshkrimi ironik dhe humoristik që Olsi i kishte vendosur fotos:

“Dhe me pas, ajo afrohet, me një qetësi olimpike, ashtu sikur po të rregullon pak jakën, dhe të thotë një fjali e cila të shpërthen trurin 2 orë më mbrapa: ‘shi sa bukur motra, me të dytin’…”

Ky moment u shkrep gjatë gender reveal te motrës së Olsit, e cila është në pritje te embel për herë të dytë.