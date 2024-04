“Nuk të lë Ilnisa?”, Meritoni injoron Eglën, çfarë ndodhi mes tyre në dhomën e bardhë

Ilnisa, Meritoni dhe Egla ndodhen në Dhomën e Bardhtë të BBV3, ku do qëndrojnë të izoluar deri ditën e shtunë. Këtë fundjave publiku do vendosë për fatin e tre banorëve, kush do largohet dhe kush do vazhdojë garën.

Gjatë darkës, e ulur në të njëjtën tavolinë me Ilnisën dhe Meritonin, Egla tento të fliste me Meritonin, por ky u fundit e injoronte, duke biseduar me Ilnisën dhe nuk i kthente përgjigje.

Ky gjest nuk i pëlqeu aspak Eglës e cila u ngrit nga tavolina dhe u largua.

Egla: Meriton nuk të lë Ilnisa të më flasësh, se po flisje. Unë tentova të bëja timen, ju uroj natën e mirë.