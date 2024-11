Nuk fitoi dot betejën me kancerin, ndërron jetë aktori i njohur

Aktori Paul Teal, i njohur nga seriali One Tree Hill, ka ndërruar jetë në moshën vetëm 35-vjeçare. Aktori prej disa muajsh vuante nga kanceri në pankreas.

Vdekja e tij u njoftua përmes një deklarate të menaxherit të tij, i cili foli për talentin dhe mirësinë e jashtëzakonshme të Paulit, duke theksuar se boshllëku që ai lë pas do të ndihet fort.

E fejuara e tij, Emilia Torello, e njoftoi humbjen në një postim emocionues në Instagram, duke e quajtur Paulin “frymëzues, dinamik, i disiplinuar dhe i dashur".

Në postimin e saj, Torello shkroi: “Paul, ti ishe shpirti im binjak, burri im i ardhshëm, shkëmbi im dhe e ardhmja ime. Më mbushe mushkëritë me të qeshura, barkun me flutura dhe zemrën me dashuri. Në një betejë luftuat me guxim pa dështuar. Do të të dua përgjithmonë”.

Paul Teal bëri paraqitjen e tij të parë në sezonin e shtatë të One Tree Hill në 2010, duke luajtur personazhin e Josh Avery. Ai u shfaq në shtatë episode.