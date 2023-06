Noizy publikon foto të momenteve romantike me Jori Dellin. Fansat e quajnë ‘Safet Gjici’. Ja pse

Para pak javësh u komentuan shumë disa foto të Jori Delli nën shoqërinë e Noizyt dhe më pas u zbulua dhe u konfirmua nga vetë ata se Jori do të jetë modelja në videoklipin e këngës së re të reperit.

Sot, Noizy ka postuar në Instagram disa foto së bashku me Jorin nga videoklipi dhe ka zbuluar edhe se kënga do të jetë bashkëpunim me një artist italian dhe do të titullohet “Send me the location”.

Fotot duken tepër romantike, ndërsa Noizy dhe Jori shfaqen mjaft të afërt. Kaq ka mjaftuar që fansat të aludojnë se mes dyshes ka diccka më shumë, ndërsa e quajnë Noizyn me humor “Safet Gjici”, duke bërë një paralele jo dhe aq të arrirë me skandalin e ish-kryebashkiakut të Kukësit.