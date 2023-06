FOTO/ Gjenden në mal eshtrat e aktorit te njohur

Eshtrat njerëzore të gjetura në malet në Kaliforni janë konfirmuar se janë ato të aktorit britanik Julian Sands, i cili u zhduk në një shëtitje në janar. Kalimtarët gjetën mbetjet të shtunën dhe ato tani janë identifikuar zyrtarisht.

Sands ishte më i njohur për rolet e tij në filmin fitues të Oskarit A Room With A View dhe dramat televizive 24 dhe Smallville.

Role të tij të tjera përfshinin "The Girl with the Dragon Tattoo" të vitit 2011, në të cilin ai u shfaq përballë Daniel Craig.

Sands u zhduk më 13 janar gjatë motit të keq në zonën Baldy Bowl të maleve San Gabriel. Kërkimet ajrore dhe tokësore u penguan pasi Kalifornia u godit nga stuhitë vdekjeprurëse, si dhe nga kushtet e akullit dhe një kërcënim për ortekë.

Pas kërkimeve të reja në fillim të këtij muaji, policia tha se disa pjesë të zonës me terrene të pjerrëta dhe lugina ishin ende të paarritshme për shkak të kushteve ekstreme alpine duke përfshirë më shumë se 3 metra akull dhe borë të mbetur. Pasi Sands u zhduk, familja e yllit falënderoi autoritetet kaliforniane për përpjekjet e tyre në përpjekjen për ta gjetur atë.