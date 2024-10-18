LEXO PA REKLAMA!

Nis sonte “Big Brother VIP”, kush janë banorët e parë që do të hyjnë në shtëpinë e madhe

Lajmifundit / 18 Tetor 2024, 18:41
Showbiz

Nis sonte “Big Brother VIP”, kush janë banorët e parë

Big Brother Vip Kosova do të startojë sonte. Ky format do të drejtohet nga Alaudin Hamiti dhe Jonida Vokshi.

Ndërsa oponionistë në këtë edicion të tretë do të jetë Milaim Zeka dhe Olta Gixhari. E reja në këtë emision është se sonte në shtëpinë e madhe do të furen 17 banorë.

Disa nga emrat e banorëve duket se janë zbuluar dhe bëhet fjalë për Rovena Stefa, këngëtari Naim Bunjaku i njohur më nofkën “Xuxi”, gazetari Vullnet Krasniqi, aktorja Gresa Gashi dhe ish-konkurrenti i “Përputhen”, Mevlan Shaba.

