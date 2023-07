Nipi i Lefter Kokës harron Kiara Titon, në pushime me motrën e ish-banores së Big Brother Vip

Ron Koka u bë kryefjalë e medieve rozë pak muaj më parë, me hyrjen e Kiara Titos në Big Brother Vip. Në medie u raportua se Kiara dhe Roni ishin në një lidhje, gjë që su pranua asnjëherë nga dyshja.

Megjithatë faktet në rrjetet sociale tregonin të kundërtën, pasi të dy kishin kaluar pushime luksoze në Mykonos. Por me sa duket, Ron Koka, nipi i Lefter Kokës e ka hedhur pas krahëve historinë me Kiarën dhe ka nisur një vmarrëdhënie të re, me motrën e një ish-banoreje të BBV1.

Bëhet fjalë për Ditea Berishën, motrën e blogeres Sarah Berisha.

Në një intervistë për “pushime on top”, Ditea la të kuptohet se po shoqërohet me Ronin dhe e pyetur nga gazetarja nëse vështëv single apo në një marrëdhënei u përgjigj shkurt: Jam e lumtur!

Gazetarja: Më duket kjo varësja shumë e njohur. Ku e kam parë këtë varësen?

Ditea: Nuk e di, ku mendon se mund ta kesh parë? (qesh)

Gazetarja: Më duket Ron Koka…



Ditea: Më duket se po (qesh)

Gazetarja: Të shkon shumë, një varëse që të kompleton outfitin që ke veshur sot.

Ditea: Po mendoj se po, prandaj e vendosa.

Gazetarja: Meqë po flasim për çunat, kush është çuni më i bukur për ty në showbizzin shqiptar?

Ditea: Po tani…meqë e përmendëm..po Roni mo Roni…

Gazetarja: A je single?

Ditea: Jam e lumtur.



Në fund e pyetur nga gazetarja se kush e shoqëronte në plazh, Ditea u përgjigj pa hezitim se ishte me Ronin.